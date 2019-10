München (ots) - Wie halten wir es mit der Haltung? - Unter dieser Frage fand heute im Rahmen der Münchner Medientage eine Panel-Diskussion zum Thema Journalismus und Verantwortung statt. Die BR-Korrespondentin und ARD-Studioleiterin in Teheran Natalie Amiri diskutierte mit der n-tv-Geschäftsführerin und Chefredakteurin der RTL-Zentralredaktion Tanit Koch, der Journalistin und Dozentin Dr. Alexandra Borchardt und dem BR-Informationsdirektor Thomas Hinrichs. Zu Beginn der Gesprächsrunde hielt Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen, eine Keynote zum Thema.Herres hob darin hervor, dass der Berufsjournalist - in Anlehnung an eine Definition des berühmten Soziologen Max Weber - die Aufgabe habe, in seiner Arbeit eine Balance zwischen Verantwortungs- und Gesinnungsethik zu finden. Das umfasst auch die Balance zwischen kritischer Distanz und grundsätzlicher Haltung, die heute in der Berichterstattung öfter in Schieflage zu geraten droht."Politische Differenzen", so Herres, "müssen ausgetragen werden können, ohne dass gleich die Moralkeule geschwungen, das Gegenüber diffamiert oder eine Meinungsäußerung skandalisiert wird. Relevanz und Sachlichkeit müssen wieder stärker ins Zentrum des gesellschaftlichen Dialogs gerückt werden. Bei reflexhafter Empörung, vor der ja keiner gefeit ist, sollten wir versuchen, mit Augenmaß zu handeln. - Wie viel Verstärkung braucht ein Aufreger, wie viel davon verträgt eine Gesellschaft?" Herres appellierte in diesem Zusammenhang an die journalistischen Kolleginnen und Kollegen: "Lassen Sie uns einfach alle etwas weniger Trump wagen!"Die gesamte Panel-Diskussion, eine gemeinsame Veranstaltung von Das Erste und dem Bayerischen Rundfunk auf den Münchner Medientagen, ist am Mittwoch, 6. November, um 21:00 Uhr auf ARD alpha zu sehen.Pressekontakt:Dr. Lars JacobPresse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898E-Mail: lars.jacob@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4413398