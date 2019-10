Mit einer Rekordproduktion, einem ordentlicher Free Cashflow und einer erhöhten Produktionsguidance für 2019 eröffnet Agnico Eagle den Quartalsreigen bei den großen Goldproduzenten. Beim Gewinn konnte das Unternehmen aus Toronto die Schätzungen der Analysten deutlich übertreffen.

Nettogewinn deutlich gestiegen

Der Analystenkonsens ist zu konservativ! Diese Meinung vertreten wir bei den großen Goldproduzenten seit einigen Wochen. Und nun hat gestern Abend Agnico Eagle den Reigen der Quartalszahlen in diesem Sektor mit starken Zahlen eröffnet. So meldete das kanadische Unternehmen einen Nettogewinn von 77 Mio. Dollar für das dritte Quartal und damit etwa 4,5 Mal so viel wie vor einem Jahr. Der Umsatz konte von 519 auf 683 Mio. Dollar verbessert werden. Neben dem höheren Goldpreis war auch eine strikte Kostendisziplin sowie eine höhere Förderung für diesen Anstieg verantwortlich. Im Q3 förderte das Unternehmen 477.000 Unzen Gold - ein neuer Rekordwert! 2017 hatte Agnico Eagle das größte Investitionsprogramm der Unternehmensgeschichte gestartet. Das endet quasi offiziell in diesem Quartal, denn nun konnte auch die Amaruq-Mine in Nanavut den Start der kommerziellen Produktion vermelden. Bei den Kosten (AISC) lag man im Konzern bei akzeptablen 903 Dollar je Unze. Vorstandschef Sean Boyd konnte den Aktionären mit 0,175 Dollar je AKtie zudem ...

