FRANKFURT (Dow Jones)--Der US-Mischkonzern 3M hat im dritten Quartal zwar mehr verdient als erwartet, seine Jahresprognose für den Gewinn aber gesenkt. Neben dem unsicheren Konjunkturumfeld wird die jüngst abgeschlossene Übernahme von Acelity nach Angaben von 3M zu einem negativen Beitrag führen, der vorher in der Jahresprognose noch nicht berücksichtigt worden war. Den Ausblick für die organische Umsatzentwicklung hat 3M präzisiert. Im vorbörslichen US-Handel verliert die Aktie rund 3 Prozent.

Für das vergangene Jahresviertel wies 3M ein Ergebnis je Aktie von 2,72 Dollar je Aktie aus. Das war ein Plus von 5,4 Prozent zum Vorjahr, die Analystenerwartungen von 2,49 Dollar wurden damit übertroffen. In dem Ergebnis ist ein Sonderertrag aus dem Verkauf des Geschäfts mit Gas- und Flammendetektion von 0,14 Dollar enthalten. Das Nettoergebnis erreichte 1,58 Milliarden Dollar nach zuvor 1,54 Milliarden Dollar. Der Konzernumsatz ermäßigte sich um 2 Prozent auf rund 8 Milliarden Dollar, währungsbereinigt fiel er um 1,3 Prozent. Hier hatten die Analysten mit 8,17 Milliarden Dollar 3M mehr zugetraut.

Im Bereich Health Care legte der Umsatz um 4,7 Prozent zu, im Konsumgüterbereich wurde ein Wachstum von 1,7 Prozent erreicht. In der Sparte Transport und Elektronik rutschten die Einnahmen dagegen um 4,4 Prozent ab. Den größten Umsatzschwund mit 5,7 Prozent verzeichnete in dem Dreimonatszeitraum die Sparte Sicherheit und Industrie.

Beim bereinigten Gewinn je Aktie rechnet 3M im Gesamtjahr nun mit einem Wert in der Bandbreite von 8,99 bis 9,09 Dollar je Aktie. Vorher hatte 3M ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 9,25 bis 9,75 in Aussicht gestellt. Zur erwarteten Umsatzentwicklung im Gesamtjahr hieß es nun von 3M, man rechne mit einem organischen Umsatzrückgang in lokaler Währung zwischen 1 und 1,5 Prozent. Hier war die Spanne zuvor breit gefasst. Die frühere Prognose reichte von einem Rückgang um 1 Prozent bis zu einem Plus von 2 Prozent.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 24, 2019 07:36 ET (11:36 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.