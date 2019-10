Die DZ Bank hat H&R nach der "heftigen Gewinnwarnung" von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert der Papiere von 6,10 auf 4,10 Euro gesenkt. Analyst Sven Kürten passte seine Schätzungen für das Spezialchemieunternehmen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie entsprechend an. Er rechnet auch im kommenden Jahr mit einem Ergebnisrückgang./ag/mis

