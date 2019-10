Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Vinci von 101 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch wenn die Aktie des Bau- und Infrastrukturkonzerns in diesem Jahr bereits stark gelaufen sei, berge sie angesichts des niedrigen Zinsumfelds immer noch Aufwärtspotenzial, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere seine aktualisierten Langfristprognosen./edh/la Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2019 / 15:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0086 2019-10-24/14:38

ISIN: FR0000125486