Baden-Baden (ots) - "Lecker aufs Land": Adventreise durch Deutschland Bundesweite Staffel der Koch-Doku ab 25.11. / Vier neue Folgen montags 20:15 Uhr, SWR Fernsehen / Schwarzwälderin reist nach Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und BayernIm SWR Fernsehen hat am 25. November die "Lecker aufs Land"-Adventreise Premiere. Die Koproduktion von WDR, SWR, BR und rbb porträtiert vier Landfrauen aus vier Bundesländern. Sie laden sich reihum auf ihre Höfe ein und servieren den Gästen ein kreatives Weihnachtsmenü mit regionalen und hofeigenen Spezialitäten. Die vier "Lecker aufs Land im Advent"-Folgen haben einen besonderen Blick auf die Schwarzwälderin Brigitte Müllerleile aus Schuttertal. Sie ist die Gastgeberin in Folge 2 am 2. Dezember um 20:15 Uhr."Lecker aufs Land im Advent" - die Stationen Die vier Landfrauen treffen sich zum ersten Mal im Lipperland in Nordrhein-Westfalen. Sabine Klemme und ihr Mann Werner übernahmen den denkmalgeschützten Hof erst vor kurzem. Das junge Paar hält Gänse und hat mit der Zucht von Freiland-Schweinen begonnen (Folge 1 am 25. November). Die Schwarzwälderin Brigitte Müllerleile aus Schuttertal in Baden-Württemberg kennt sich bestens mit wildwachsenden Früchten und Kräutern aus. Vogelbeeren, Gundermann und Brunnenkresse sind Teil ihres weihnachtlichen Menüs (2. Dezember). Martina Koch aus dem Löwenberger Land in Brandenburg ist im Hauptberuf Lehrerin für Mathematik, am Wochenende frönt sie ihrer Leidenschaft: dem Backen. Den ererbten Hof haben die Kochs nach der Wende übernommen und saniert. Sie halten Rinder und Rotwild und betreiben ein Hofcafé (Folge 3 am 9. Dezember). Das Finale findet auf dem abgelegenen Alpenhof von Catharina Lichtmannegger statt. Die Pferdeosteopathin lebt mit ihrer Familie bei Berchtesgaden in Bayern. Dort züchten sie Zebus, eine genügsame Rinderrasse aus Asien (Folge 4 am 16. Dezember).Beliebte SWR Doku-Reihe"Lecker aufs Land" ist eine beliebte Doku-Reihe im SWR Fernsehen. Seit 2011 wird jedes Jahr eine neue Staffel im Sommerprogramm ausgestrahlt. Darüber hinaus entstehen weitere Specials und Staffeln zu unterschiedlichen Themen. "Lecker aufs Land im Advent" wurde produziert von Moviepool und Megaherz und ist eine Koproduktion von SWR, BR und rbb unter Federführung des WDR für die Formate "Land und lecker" (WDR), "Landfrauenküche" (BR) und "Lecker aufs Land" (SWR).Sendungen:"Lecker aufs Land im Advent", ab 25. November 2019, montags 20:15 Uhr, SWR FernsehenInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/lecker-aufs-land-adventsreiseOnline First "Lecker aufs Land im Advent" (vier Folgen) ab 24. November auf www.ARDMediathek.de, Fotos über www.ARD-Foto.de Infos und Rezepte unter SWR.de/lecker-aufs-land