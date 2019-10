London und Zürich (ots/PRNewswire) - Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), ein erstklassiger Anbieter von Führungskräftevermittlung, Führungsbewertung und -entwicklung, Organisation, Teameffizienz und Kulturformungsleistungen weltweit hat seinen Geschäftszweigen European Executive Search und Heidrick Consulting im September 2019 zwei neue Berater hinzugefügt."Wir freuen uns, unsere neuen Berater in den Bereichen Executive Search und Heidrick Consulting willkommen zu heißen, die jeweils eine Menge an Branchenerfahrung und nachgewiesener Fähigkeiten im Bereich Kundenservice verfügen"sagte Luis Urbano, Regionalleiter, Europa und Afrika. "Sie werden uns dabei unterstützen auf den wichtigsten Märkten und den wichtigsten Branchen Europas zu wachsen und unsere Beziehungen mit unseren Kunden als vertrauenwürdige Berater im Bereich Führung zu stärken."Duncan Wardley tritt Heidrick Consulting als Partner in London bei und verfügt über großes Know-how in der Verhaltensforschung. Wardley konzentriert sich auf die Beratung von Kunden, wie sie florierende und adaptive Kulturen entwickeln, Team- und Organisationseffizienz beschleunigen und Führungspotenzial ausschöpfen können. Er verfügt über 20 Jahre Erfahrung in großen Beratungsunternehmen und in der Verwendung von Verfahren aus der Verhaltensforschung, um die Kunden dabei zu unterstützen, die Faktoren des menschlichen Verhaltens zu verstehen und nachhaltige, umwälzende Veränderungen in ihren Unternehmen herbeizuführen.Beat Anton Welti trat der Consumer Markets Practice in Zürich als Vorstand bei und verfügt über fast zwei Jahrzehnte an Erfahrung als CEO und Fachverantwortlicher bei nationalen und internationalen Einzelhandelsunternehmen. Welti spezialisiert sich auf Führungskräftevermittlung für erfahrene Angestellte in den lebhaften Branchen Konsumgüter und Einzelhandel. Er konzentriert sich außerdem auf Einstellungen für Omnichannel-Geschäfte für Verbraucher- Business-to-business-Unternehmen in der Schweiz und im Ausland.Informationen zu Heidrick & StrugglesHeidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) kümmert sich als zuverlässiger Berater mithilfe von Führungskräftevermittlung, Führungsbewertung und -entwicklung, Organisation und Teameffizienz und durch kulturformende Dienste um den Bedarf von internationalen Top-Unternehmen in den Bereichen des oberen Managements und der Führungskräfte. Heidrick & Struggles sind seit mehr als 60 Jahren Pioniere im Bereich der Führungskräftevermittlung. Heutzutage bietet das Unternehmen integrierte Führungslösungen, um seine Kunden dabei zu unterstützen, jederzeit mit einem Führungsteam die Welt zu verändern. www.heidrick.comHeidrick & Struggles Pressekontakt:Chiara Pierdomenicocpierdomenico@heidrick.com+44 20 7075 4236 Logo - https://mma.prnewswire.com/media/139029/heidrick_struggles_logo.jpgOriginal-Content von: Heidrick & Struggles Unternehmensberatung GmbH & Co.KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100058679/100834731