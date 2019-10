Eigentlich würde man bei einem Blick auf den Silberpreis nicht vermuten, dass sich der Leidensdruck im Edelmetallsektor vor allem bei Silber wesentlich verringert hat. Denn zum einen hat sich der Silberpreis zwar von seinen Tiefstständen der Jahre 2015 und 2018 einigermaßen erholt und notiert aktuell mit rund 17,50 Dollar rund 20 % darüber, liegt aber gleichwohl noch meilenweit unter seinen früheren Höchstständen um 50 Dollar.Nachhaltige Produktionskosten bei First Majestic im FokusZum anderen waren die letzten Jahre für viele Investoren in Edelmetallaktien ein wahrer Leidensweg. Zu den niedrigen Erlösen, die oft die Kosten nicht deckten, kamen neue Zusatzaufwendungen, die zunehmend in den All-In-Sustaining-Costs (AISC) reflektiert werden. Diese Kennzahl hatte der World Gold Council 2013 eingeführt, um nach Jahren verschiedener Kostenmaße die nachhaltigen Produktionskosten je Unze einheitlich zu erfassen und die Gesamtkosten über den Lebenszyklus einer Mine realistischer abzubilden. Sie enthalten neben den Cash Kosten (also den operativen Kosten der Förderung) auch die administrativen Ausgaben, die Steuern, den Kapitaleinsatz für Erhaltung und Entwicklung der Mine, die Kapitalkosten sowie die Explorationskosten. Entsprechend ging es in der Branche ab 2011 vor allem um den Abbau von Kosten, um nicht von den Verlusten erdrückt zu werden, die aus der Mangel von steigenden Kosten und sinkenden Erlösen entstanden.

