Mario Draghi gilt als Retter des Euro. Nach seiner letzten Ratssitzung als Chef der Europäischen Zentralbank bleibt aber vor allem der Eindruck einer großen Entfremdung - nicht nur hierzulande. Eine Bilanz.

Das Erbe Mario Draghis sind die Minuszinsen, und es sind Aussagen wie diese: "Wir sind weit entfernt von einer Normalisierung der Geldpolitik, weil die Welt weit entfernt von einer Normalisierung ist". Das sagte der scheidende Chef der Europäischen Zentralbank, der an diesem Donnerstag seine letzte Ratssitzung leitete, im Frühsommer. Womöglich dachte er dabei nicht nur an Handelskrieg und Brexit, sondern auch an die Zukunft des Euro. Und damit an Italien.

Unverständnis und Antipathie stoßen Draghi nicht nur hierzulande entgegen, sondern auch in seinem Heimatland. Im euroskeptischen Lager, das bis zum Sommer die Regierungsgeschäfte führte, gilt Draghi als Vertreter des von Deutschland angeführten und von ihnen verhassten Euro-Establishments, wie der Volkswirt Lorenzo Codogno erklärt. Die Nachfolge-Koalition aus Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten schenke Draghis Mahnungen zu mehr Reformeifer zwar größere Beachtung, "aber gehandelt hat auch sie nicht".

Es ist das ganz persönliche Drama des Mario Draghi. Er gilt als Retter des Euro, seit er im Sommer 2012 bei einer Konferenz in London die magischen drei Worte sagte: "Whatever it takes" - die EZB werde alles tun, was nötig sei (und, wie Draghi ergänzte und oft unterschlagen wird, innerhalb ihres Mandats sei), um den Euro zu bewahren. Damit beendete Draghi die Wetten gegen die Gemeinschaftswährung. Das rechnen ihm auch Kritiker hoch an. Draghi, der Erlöser.

Andererseits mahnte und mahnt er beharrlich, alleine könne es die Geldpolitik nicht richten. Auch die nationalen Regierungen seien gefragt, das Wachstum in der Eurozone aufrechtzuerhalten. Namen nennt er nie, doch es ist klar: Wenn Draghi "strukturelle Reformen" anmahnt, um Wirtschaft und Arbeitsmarkt flottzumachen, meint er hochverschuldete Länder wie Italien. Wenn er Länder mit "fiskalpolitischem Spielraum" zu mehr Ausgabenfreude auffordert, meint er Deutschland und die Niederlande. Allein: Rom und Berlin wollen davon ...

