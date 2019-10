München (www.anleihencheck.de) - Unter dem Strich hat Mario Draghi in schwierigen Zeiten einen guten Job in Sachen Stabilisierung der Eurozone gemacht, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers.Seine größte Leistung habe er mit seiner "Whatever it takes"-Politik vollbracht, die ihn gewissermaßen zum "Retter des Euros" gemacht habe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...