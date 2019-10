Baden-Baden (ots) - An die Programmredaktionen FernsehenProgrammhinweise/-änderungen für das SWR FernsehenFreitag, 08. November 2019 (Woche 45)/24.10.2019Tagestipp21.00Adel im Südwesten - Die nächste Generation Familie von Vequel-Westernach aus KronburgAuf der Kronburg im Illerwinkel lebt seit 400 Jahren Familie von Vequel-Westernach. Theodor Freiherrvon Vequel-Westernach und seine Frau Ulrike haben viel Zeit, Geld und Tatkraft investiert, das markante Renaissance-Schloss zu pflegen und zu erhalten. "Ich bin ein Diener dieses Schlosses, quasi der adelige Hausmeister", sagt der Freiherr mit verschmitztem Lächeln. Ihre beiden Kinder gehen andere Wege, um das Familienerbe für die Zukunft zu bewahren. Tochter Carolin hat Tourismusmanagement und Unternehmensführung studiert, organisiert Events auf der Burg und bewirtschaftet das Gästehaus am Fuß der Kronburg. Ihr Bruder Maximilian, studierter Forstwirt, ist für die Wälder der Familie zuständig und arbeitet als Biologe in einem Landschaftsplanungsbüro. Das sichert ihm ein verlässliches Einkommen.Mittwoch, 13. November 2019 (Woche 46)/24.10.2019Geänderten Beitrag für RP beachten!18.15(VPS 18.14) RP: made in Südwest Mehr als Marmelade Die Feinkostmanufaktur Vinella Erstsendung:05.12.2018 in SWRFreitag, 15. November 2019 (Woche 46)/24.10.2019Geänderten Beitrag für RP beachten!18.15(VPS 18.14) RP: Fahr mal hin So weit das Auge reicht - Die Südliche WeinstraßeMontag, 18. November 2019 (Woche 47)/24.10.2019Geänderten Beitrag für RP beachten!18.15(VPS 18.14) RP: MENSCH LEUTE Der Knastarzt - ein Job hinter Gittern Erstsendung:19.11.2018 in SWRMontag, 18. November 2019 (Woche 47)/24.10.2019Beitrag für BW ist kein Tagestipp mehr!18.15BW: MENSCH LEUTEHundezüchterin aus Leidenschaft - Sabine und ihre königlichen CorgisMontag, 18. November 2019 (Woche 47)/24.10.2019Beitrag ist neuer Tagestipp!Tagestipp20.15rundum gesund Venen und Arterien - die Lebensadern schützenMittwoch, 27. November 2019 (Woche 48)/24.10.2019Für RP geänderten Beitrag beachten!18.15(VPS 18.14) RP: made in Südwest Die Licht-Gestalt Die Öko-Lampen des Rüdiger Lanz Erstsendung:17.01.2018 in SWRDonnerstag, 28. November 2019 (Woche 48)/24.10.2019Geänderten Programmablauf beachten! SR: ab 03.35 Uhr ursprünglich geplantes Programm, BW+RP: ab 5.55 Uhr01.15(VPS 01.14) Die lange SWR Retro-Nacht: Zeichen der Zeit - Der Autokult Beobachtungen in einem vollmotorisierten Land 1964 Erstsendung:25.08.1964 in Das Erste02.00(VPS 01.59) Zeichen der Zeit - Die unzufriedenen Frauen Beobachtungen beim gleichberechtigten Geschlecht Erstsendung:07.02.1963 in Das Erste02.50Zeichen der Zeit - Madison AvenueBeobachtungen im Werbegeschäft Erstsendung:07.12.1965 in Das Erste03.35BW+RP: Zeichen der Zeit - Burschenherrlichkeit Beobachtungen bei schlagenden Studenten Erstsendung:14.02.1962 in Das Erste03.35(VPS 03.30) SR: Wir im Saarland - Saar nur! (WH von FR)04.05SR: SAARTHEMA (WH) Wie alles anfing - die Geburt des Saargebiets und die 20er Jahre04.30BW+RP: Zeichen der Zeit - Saison in Walhall Beobachtungen bei den Festspielen in Bayreuth Erstsendung:19.10.1962 in Das Erste04.50SR: aktueller bericht05.25Planet SchuleAutoren erzählen Heinrich Böll Erstsendung:04.05.2012 in SWR/SR Folge 3/1005.40Planet SchuleAutoren erzählen Michael Ende Erstsendung:04.05.2012 in SWR/SR Folge 4/10Bis 5.55 Uhr, weiter wie mitgeteilt.Freitag, 29. November 2019 (Woche 48)/24.10.2019Für RP geänderten Beitrag beachten!18.15(VPS 18.14) RP: Fahr mal hin Herbstgold - Unterwegs an der Ruwer Erstsendung:12.10.2018 in SWRMontag, 02. Dezember 2019 (Woche 49)/24.10.2019Für RP geänderten Beitrag beachten!18.15(VPS 18.14) RP: MENSCH LEUTE Die Obdach-Lotsin Gestrandete am Flughafen Frankfurt Erstsendung:08.01.2018 in SWRPressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285, grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4413616