Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Viola Grebe blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Nokia wieder. Der Netzwerkausrüster hat überraschend seine Prognose gesenkt. Grund dafür sind die hohen Investitionen in die neue 5G-Mobilfunktechnik. Bei den Verkäufen steht Tesla auf dem zweiten Platz. Überraschend hat der Elektroautobauer im dritten Quartal einen Gewinn erzielt. Unterm Strich verdiente Tesla 143 Millionen Dollar.