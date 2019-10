ad pepper media International N.V.: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung DGAP Stimmrechtsmitteilung: ad pepper media International N.V. ad pepper media International N.V.: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 24.10.2019 / 16:19 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Nürnberg/Amsterdam, 24. Oktober 2019 Uns wurde am 23. Oktober 2019 eine im Sinne der holländischen WFT meldepflichtige Transaktion der Axxion S.A. bekannt, wonach ihr Stimmrechtsanteil an der ad pepper media International N.V. , Amsterdam, Niederlande, ISIN: NL0000238145, WKN: 940883 am 02. Juni 2016 die Schwelle von 3% der Stimmrechte unterschritten hat und an diesem Tag 2,83% (das entspricht 650.000 Stimmrechten) betrug. ad pepper media International N.V. Der Vorstand --------------------------------------------------------------------------- 24.10.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: ad pepper media International N.V. Frankenstrasse 150 C 90461 Nürnberg Deutschland Internet: www.adpeppergroup.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 896559 24.10.2019 ISIN NL0000238145 AXC0286 2019-10-24/16:19