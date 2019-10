Die Grundlagen des Programmierens durch ein Videospiel zu erlernen, ist keine ganz neue Idee. Zenva Sky überträgt das Konzept aber erstmals in die virtuelle Realität. Lernspiele sind eine beliebte Methode, um kleinen und großen angehenden Codern die Grundlagen des Programmierens näherzubringen. Die Betreiber der Online-Coding-Schule Zenva haben das Konzept jetzt erstmals in die virtuelle Realität übertragen. In ihrem VR-Spiel Zenva Sky müsst ihr mithilfe grundlegender Programmiertechniken verschiedene Aufgaben lösen, um weiterzukommen. Puzzle für Puzzle lernt...

Den vollständigen Artikel lesen ...