Der Euro hat sich heute am Donnerstag im späten europäischen Handel mit leichteren Notierungen gezeigt. Gegen 16.00 Uhr notierte der Euro bei 1,1115 US-Dollar.Thema des Tages war die Bekanntgabe der EZB-Zinsentscheidung und die Pressekonferenz des scheidenden EZB-Chefs Mario Draghi. Die Wirtschaft in der Eurozone steckt laut Draghi in einer Konjunkturflaute. Die seit der vorigen Zinssitzung hereingekommenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...