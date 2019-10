Die DZ Bank hat Deutz vor Quartalszahlen von "Kaufen" auf "Verkaufen" abgestuft und das Kursziel von 6,90 auf 4,30 Euro gesenkt. Analyst Thorsten Reigber rechnete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einem Rückgang des Auftragseingangs von 13 Prozent. Das Marktumfeld in den Segmenten Baumaschinen und Landwirtschaft trübe sich für den Motorenhersteller im zweiten Halbjahr stärker ein als ursprünglich befürchtet./bek/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2019 / 15:13 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2019 / 15:16 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0102 2019-10-24/17:06

ISIN: DE0006305006