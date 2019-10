Die heimischen Staatsanleihen haben sich am Donnerstag im Späthandel kaum bewegt gegenüber der Nachmittagskurse am Vortag gezeigt. Die Renditen waren am kurzen Ende lediglich leicht gefallen. Der Euro-Bund-Future drehte zum heutigen Vormittag in die Gewinnzone, die Aufschläge hielten sich beim ebenfalls in Grenzen.Europas Währungshüter haben zum Ende der Amtszeit von EZB-Präsident Mario Draghi den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...