IRW-PRESS: Enthusiast Gaming Holdings Inc.: Enthusiast Gaming veranstaltet am 29. Oktober um 11 Uhr PT ein virtuelles Roadshow-Webinar

TORONTO, KANADA, 24. Oktober 2019. Enthusiast Gaming Holdings Inc. (TSXV: EGLX)(FWB: 2AV) (Enthusiast Gaming oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 29. Oktober 2019 um 11 Uhr PST ein virtuelles Roadshow-Webinar ausrichten wird.

Adrian Montgomery, CEO von Enthusiast Gaming, und Menashe Kestenbaum, Gründer und President von Enthusiast Gaming, werden einen Überblick über die Geschäfts- und Wachstumspläne geben. Das Webinar wird von einer Präsentation begleitet und im Anschluss findet eine Frage- und Antwortrunde statt. Das Webinar kann über den Webcast-Link oder die Einwahlnummern unten aufgerufen werden.

Zugriff auf das Webinar erhalten Sie folgendermaßen:

Datum: Dienstag, 29. Oktober 2019 -

Uhrzeit: 11:00 Uhr Pacific Time (14:00 Uhr Eastern Time) -

Einwahlnummer: 1-877-407-9039

Internationale Einwahlnummer: 1-201-689-8470

Konferenz-Code: 13695351-

Webcast: http://public.viavid.com/index.php?id=136447

Rund zwei Stunden nach der Konferenz wird eine Aufzeichnung verfügbar sein, die bis zum 12. November 2019 über die Einwahlnummer 1-844-512-2921 aus den USA oder 1-412-317-6671 von internationalen Standorten mit dem Passwort 13695351 abgerufen werden kann. Die Aufzeichnung kann auch über den obigen Webcast-Link zum Webinar abgerufen werden.

Über Enthusiast Gaming

Enthusiast Gaming (TSX-V: EGLX, FWB: 2AV) errichtet das weltweit größte Netzwerk an Communitys für Spieler und E-Sport-Fans. Das Geschäft des Unternehmens, das bereits das größte Gaming-Netzwerk in den USA ist, besteht aus drei Säulen: Medien, Events und E-Sport. Die digitale Medienplattform von Enthusiast Gaming umfasst über 100 Gaming-bezogene Websites und 900 YouTube-Kanäle, die gemeinsam 150 Millionen Besucher pro Monat erreichen. Das Mediennetzwerk generiert über 30 Milliarden Anzeigenanfragen sowie über eine Milliarde Seitenaufrufe pro Monat. Die E-Sport-Sparte von Enthusiast, Luminosity Gaming, ist ein führendes globale E-Sport-Franchiseunternehmen, das aus sieben professionellen E-Sport-Teams besteht, die sich in seinem Besitz befinden und von ihm geleitet werden, einschließlich des Overwatch-Teams Vancouver Titans und des Call of Duty-Teams mit Sitz in Seattle. Alles in allem erreicht das integrierte Netzwerk jeden Monat mehr als 200 Millionen Gaming-Fans. Enthusiast Gaming ist im Bereich Event-Business außerdem Inhaber und Betreiber der größten kanadischen Gaming-Messe, der Enthusiast Gaming Live Expo, EGLX (eglx.com), die im Jahr 2018 ca. 55.000 Besucher verzeichnen konnte. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.enthusiastgaming.com. Nähere Informationen zu Luminosity Gaming finden Sie unter luminosity.gg.

KONTAKTDATEN:

Investor Relations:

Julia Becker

Head of Investor Relations & Marketing

jbecker@enthusiastgaming.com-

(604) 785-0850

oder

MZ Group - MZ North America

EGLX@mzgroup.us-

(949) 298-4320

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemeldung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht ausschließlich historischen Charakter haben und sämtliche Aussagen zu zukünftigen Ansichten, Plänen, Erwartungen oder Absichten beinhalten, einschließlich Aussagen über die Methode, mit der die Aktionäre ihre Aktien von Enthusiast erhalten, und die Preise für diese Aktien. Diese Aussagen können daher mit einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten behaftet sein, die möglicherweise dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Erfolge und Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen beschrieben werden. Dazu zählen auch Risiken, die auf Faktoren beruhen, welche nicht im Einflussbereich von Enthusiast Gaming liegen. Zu den Risiken zählen außerdem Risiken, zu denen es im Rahmen solcher Transaktionen und bei Unternehmen, deren Aktien an der TSXV gehandelt werden, üblicherweise kommen kann. Es kann nicht garantiert werden, dass Ereignisse, die in den zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden, tatsächlich eintreten bzw. kann bei deren Eintreten nicht abgeleitet werden, welche Vorteile sich für Enthusiast Gaming daraus ergeben.

Diese Pressemeldung stellt kein Angebot zum Verkauf oder Kauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden bzw. werden weder unter dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (U.S. Securities Act) noch unter anderen einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft noch US-Bürgern angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung nach dem U.S. Securities Act bzw. den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen erfolgt und keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung besteht.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49225

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49225&tr=1

