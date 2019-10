(shareribs.com) Frankfurt / New York 24.10.2019 - Technologiewerte zeigen am Donnerstag ein durchwachsenes Bild. Der TecDAX legt zu, Aixtron rutschten aber deutlich ab. An der Wall Street klettern Tesla nach starken Zahlen deutlich. Knapp zwei Stunden vor Handelsschluss steigt der DAX um 0,4 Prozent auf 12.852 Punkte. Hier klettern Infineon, Daimler und BASF. Auf der Verliererseite stehen Henkel, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...