Henkel AG & Co. KGaA: Wechsel im Vorstand von Henkel: Carsten Knobel folgt Hans Van Bylen als Vorstandsvorsitzender von Henkel DGAP-Ad-hoc: Henkel AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie Henkel AG & Co. KGaA: Wechsel im Vorstand von Henkel: Carsten Knobel folgt Hans Van Bylen als Vorstandsvorsitzender von Henkel 24.10.2019 / 17:52 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Düsseldorf, 2019-10-24T17:15+02:00 (MESZ) Wechsel im Vorstand von Henkel: Carsten Knobel folgt Hans Van Bylen als Vorstandsvorsitzender von Henkel Der Aufsichtsrat der Henkel Management AG hat in Abstimmung mit dem Gesellschafterausschuss in seiner heutigen Sitzung beschlossen, dass die Bestellung von Herrn Van Bylen als Vorsitzender und Mitglied des Vorstands der Henkel Management AG, der persönlich haftenden Komplementärin der Henkel AG & Co. KGaA, im gegenseitigen Einvernehmen zum 31.12.2019 enden wird. Herr Van Bylen steht aus persönlichen Gründen nach rund 35 Jahren im Unternehmen nicht mehr für eine weitere Amtszeit zur Verfügung. Mit Wirkung zum 01.01.2020 wurde Herr Carsten Knobel, derzeit im Vorstand zuständig für Finanzen, Einkauf und Integrated Business Solutions, zum neuen Vorsitzenden des Vorstands der Henkel Management AG ernannt. Über die Nachfolge von Herrn Knobel als Finanzvorstand wird zu gegebener Zeit entschieden. Henkel AG & Co. KGaA Weitere Informationen zu den von Henkel ausgegebenen Finanzinstrumenten Unternehmen: Henkel AG & Co. KGaA Ansprechpart- Heinz Nicolas Abteilung: CLC / Telefon: +49 211 797 ner: 4516 E-Mail: heinz.nicolas@henkel.com Postadresse: 40191 Düsseldorf, Deutschland Henkel-Vor- ISIN DE0006048432 // WKN 604843 zugsaktie: Henkel-Stamm- ISIN DE0006048408 // WKN 604840 aktie: Börsen: Regulierter Markt (Prime Standard) an allen acht deutschen Wertpapierbörsen Zu weiteren Finanzinstrumenten siehe www.henkel.de/ir --------------------------------------------------------------------------- 24.10.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Henkel AG & Co. KGaA Henkel Str. 67 40191 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0)211 797-0 Fax: +49 (0)211 798-4008 E-Mail: press@henkel.com Internet: www.henkel.de ISIN: DE0006048432, DE0006048408 WKN: 604843, 604840 Indizes: DAX Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate Exchange EQS News ID: 896587 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 896587 24.10.2019 CET/CEST ISIN DE0006048432 DE0006048408 AXC0321 2019-10-24/17:52