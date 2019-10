Erfreuliche Geschäftszahlen haben dem Dax am Donnerstag Auftrieb gegeben. Zwar konnte der deutsche Leitindex die Marke von 12 900 Punkten nicht halten, die er am Morgen getestet hatte. Zum Handelsende stand aber immerhin ein Plus von 0,58 Prozent auf 12 872,10 Punkte zu Buche. Damit setzte er den jüngsten Aufwärtstrend fort und hielt sich weiter auf dem höchsten Niveau seit Sommer 2018.

Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets betonte, dass der Dax noch Luft nach oben habe, falls er sich auch an den kommenden Tagen über 12 805 Zählern behaupten könne. Für einen Vorstoß in Richtung 13 400 Punkte - womit er sich seinen Rekordständen nähern würde - fehle aber noch "ein dynamischer Ausbruch der Wall Street nach oben". Der MDax für mittelgroße Werte schloss am Donnerstag 0,47 Prozent höher bei 26 299,38 Punkten./gl/he

ISIN DE0008469008 DE0008467416

AXC0323 2019-10-24/17:53