Hamburg (www.anleihencheck.de) - REO Spanien Projektentwicklungs GmbH: Teilrückzahlung der Anleihe - AnleihenewsDie REO Spanien Projektentwicklungs GmbH, Hamburg, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter der Nummer HRB 137179 gibt als Emittentin der auf den Inhaber lautenden Teilschuldverschreibungen 2015 (ISIN: DE000A13SH22, WKN: A13SH2) bekannt, am 24. Oktober 2019 von der ihr nach § 7.1 der Anleihebedingungen zustehenden Option einer vorzeitigen Teilrückzahlung der Teilschuldverschreibungen durch ordentliche (Teil-) Kündigung, Gebrauch gemacht zu haben, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgeden Pressemeldung: ...

