Mit dem uMCP mit Höchstkapazität, der die branchenweit ersten LPDDR4X-Chips von 24 Gb enthält, erhalten Nutzer von Smartphones der Mittelklasse Speicherlösungen von 10+ GB

Samsung Electronics Co. Ltd., ein weltweit führender Anbieter fortschrittlicher Speichertechnologie, kündigte heute den Start der Massenfertigung des branchenweit ersten sparsamen UFS-basierten Multichip Package (uMCP) mit 12-Gigabyte (GB) und doppelter Datenrate 4X (LPDDR4X) an. Die Ankündigung erfolgte auf dem alljährlichen Samsung Tech Day im Device Solutions America Headquarter des Unternehmens in San Jose (Kalifornien).

"Mithilfe unserer hochmodernen LPDDR4X-Chips mit 24 Gigabit (Gb) können wir die höchste mobile DRAM-Kapazität von 12 GB nicht nur für Smartphones der Oberklasse, sondern auch für Mittelklassegeräte anbieten", sagte Sewon Chun, Executive Vice President of Memory Marketing bei Samsung Electronics. "Samsung wird seine Kunden aus der Smartphonefertigung weiterhin bei der zeitnahen Entwicklung von mobilen Speicherlösungen der nächsten Generation unterstützen und so das Smartphone-Erlebnis vieler weiterer Benutzer auf der ganzen Welt steigern."

Samsung stellt seine uMCP-Lösung mit 12 GB bereits sieben Monate nach der Einführung eines auf einem DRAM von 16 Gb basierenden LPDDRX Package mit 12 GB vor. Durch die Kombination von vier LPDDR4X-Chips von 24 Gb (mit der neuesten 1y-Nanometer-Prozesstechnologie) und dem ultraschnellen NAND-Speicher mit eUFS 3.0 in einem Gehäuse ist der neue mobile Speicher in der Lage, die derzeit bestehende Package-Grenze von 8 GB zu durchbrechen und einen Speicher von 10+ GB für den breiteren Smartphone-Markt bereitzustellen.*

Vor dem Hintergrund des zunehmenden Trends in Richtung größerer Smartphone-Displays mit höherer Auflösung werden weitere Anwender bei der Ausführung datenintensiver Anwendungen oder mehrerer Aufgaben von der uMCP-Lösung von Samsung profitieren. Mit der anderthalbfachen Kapazität des vorherigen 8 GB Package und einer Datenübertragungsrate von 4.266 Megabit pro Sekunde (Mbps) unterstützt das 12-GB-uMCP eine optimale 4K-Videoaufnahme und bietet Funktionen für KI und maschinelles Lernen selbst für Smartphones der Mittelklasse.

Samsung plant eine rasche Steigerung der Verfügbarkeit des 10+ GB LPDDR DRAM, um den wachsenden Bedarf der weltweiten Smartphone-Hersteller an Speicherlösungen mit höherer Kapazität zu decken und gleichzeitig den eigenen Wettbewerbsvorteil auf dem Speichermarkt zu verstärken.

Hinweis für Redaktionen:

12 GB LPDDR4X uMCP: vier 24 Gb (3 GB) Chips eUFS 3.0

10 GB LPDDR4X uMCP: zwei 24 Gb (3 GB) Chips zwei 16 Gb (2 GB) Chips eUFS 3.0

Über Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspiriert die Welt und gestaltet die Zukunft mit transformativen Ideen und Technologien. Das Unternehmen definiert die Welt der Fernseher, Smartphones, Wearables, Tablets, digitalen Geräte, Netzwerksysteme und Speicher sowie der LSI-, Foundry- und LED-Lösungen neu. Die neuesten Nachrichten finden Sie im Samsung Newsroom unter http://news.samsung.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191024005740/de/

Contacts:

Ujeong Jahnke

Samsung Semiconductor Europe GmbH

Tel. +49(0)6196-66-3300

E-Mail:ujeong.j@samsung.com