FRANKFURT (Dow Jones)--Der Luxusgüterhersteller Kering hat mit dem Wachstum der Marke Gucci die Prognosen der Analysten im dritten Quartal leicht übertroffen. Das Unternehmen aus Paris steigerte seinen Umsatz in den drei Monaten per Ende September insgesamt auf 3,88 Milliarden von 3,4 Milliarden Euro vor Jahresfrist. Organisch habe dies einem Wachstum von 12 Prozent entsprochen, teilte Kering mit. In Hongkong seien wegen der dortigen Proteste zwar die Umsätze zurückgegangen, das sei durch die positive Entwicklung in anderen Regionen aber wieder mehr als aufgewogen worden.

Die wichtige Marke Gucci steigerte den Umsatz im Quartal um 11 Prozent auf 2,37 Milliarden Euro. Analysten hatten Gucci nur 2,33 Milliarden Euro zugetraut. Die Marke Bottega Veneta schaffte ein organisches Wachstum von 6,9 Prozent.

October 24, 2019

