FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag mit Aufschlägen geschlossen. Der DAX gewann 0,6 Prozent auf 12.872 Punkte. Nach dem großen Maßnahmepaket im vergangenen Monat hat die EZB wie erwartet die Geldpolitik bestätigt. Die Stimmung wurde gestützt von zum Teil überzeugenden Quartalszahlen. Die europäischen Einkaufsmanagerindizes zeigten derweil, dass die Wirtschaft praktisch stagniert. Das störte die Anleger nicht, setzen sie doch auf zukünftig bessere Wirtschaftsdaten.

Von Unternehmensseite war eine Flut von Geschäftszahlen zu verarbeiten. Daimler (plus 3,3 Prozent) hat im dritten Quartal trotz eines schwächelnden Lkw-Geschäfts operativ mehr verdient. Als wichtige Stütze erwies sich sowohl das Geschäft mit Premiumwagen als auch das zuletzt trübe Vans- sowie das Bus-Geschäft. Die UBS hob den starken Cashflow positiv hervor. Tagesgewinner waren Infineon mit plus 4,2 Prozent - die Aktie erholte sich von den Vortagesabgaben und zog mit dem Autosektor an. VW legten 2 Prozent zu.

Kion mit starken Zahlen

Bei BASF (plus 3,4 Prozent) hat sich die schwache Geschäftsentwicklung aus der ersten Jahreshälfte in den Sommermonaten fortgesetzt, zentrale Gewinnkennziffern fielen aber besser als am Markt erwartet aus. Die DZ Bank sprach von einigen positiven Highlights und Katalysatoren. Defensive Titel im DAX wurden gemieden: Vonovia verloren 2 Prozent, während Deutsche Telekom 1,6 Prozent nachgaben. Bei Deutsche Telekom belastete auch eine Herunterstufung durch Citi.

Positiv bewertete ein Marktteilnehmer die Zahlen von Kion (plus 9,9 Prozent). Das Unternehmen hat die Erwartungen an Umsatz und Gewinn deutlich übertroffen, auch der Auftragseingang ist weiter gestiegen. "Das ist allein deshalb eine positive Überraschung, weil Kion als sehr zyklisch gilt", so der Marktteilnehmer. Puma verloren 3,5 Prozent - laut RBC hat Puma die Umsatzerwartungen für das dritte Quartal übererfüllt, bei der Bruttomarge jedoch leicht verfehlt.

Ceconomy hat im abgelaufenen Geschäftsjahr bei den operativen Gewinnkennziffern EBITDA und EBIT dank eines besser als erwarteten Schlussquartals die eigenen Prognosen leicht übertroffen. Der Umsatz blieb dagegen hinter den Erwartungen zurück. Mit Blick auf die Ertragszahlen ging es an der Börse für die Aktie um 1,5 Prozent nach oben.

Washtec mit Gewinnwarnung

Der Chiphersteller Dialog Semiconductor hat im dritten Quartal überraschend deutlich mehr umgesetzt und das Ergebnis spürbar gesteigert. Die eigenen Erwartungen und die der Analysten konnte der Apple-Zulieferer damit übertreffen, für die Aktie ging es 2,7 Prozent hoch. Die Aixtron-Aktie verlor 7,9 Prozent. "Die Bruttomarge ist knapp unterhalb der Erwartung ausgefallen", so ein Marktteilnehmer. Aber auch der Ausblick verstimmte.

Washtec verloren 2,3 Prozent nach einer Gewinnwarnung. Washtec stellt jetzt nur noch eine EBIT-Marge von 9 Prozent in Aussicht, bislang waren es über 10 Prozent. Warburg hatte erst unlängst gewarnt, dass die Zielerreichung schwierig werden könnte. Dafür sei eine erhebliche Geschäftsbelebung im zweiten Halbjahr notwendig.

Umgesetzt wurden in DAX-Titeln rund 84,3 (Vortag: 76,2) Millionen Aktien im Wert von rund 3,77 (Vortag: 3,39) Milliarden Euro. Es gab 19 Kursgewinner, 10 -verlierer und einen unveränderten Titel.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.872,10 +0,58% +21,91% DAX-Future 12.863,50 +0,50% +21,79% XDAX 12.872,13 +0,47% +21,65% MDAX 26.299,38 +0,47% +21,82% TecDAX 2.833,82 +0,89% +15,66% SDAX 11.387,36 +0,04% +19,75% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 171,75 28 ===

October 24, 2019

