ZÜRICH (Dow Jones)--Am Donnerstag hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel mit Aufschlägen beendet. Im Mittelpunkt stand erneut die laufende Berichtssaison. Übergeordnete Themen waren der US-chinesische Handelskonflikt und der Brexit. Die Anleger warteten hier auf Neuigkeiten, hieß es von Marktteilnehmern. Auch richteten sich die Blicke auf die Sitzung der EZB.

Der SMI gewann 0,8 Prozent auf 10.107 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und 5 -verlierer gegenüber, lediglich Sika schlossen unverändert. Umgesetzt wurden 53,99 (zuvor: 58,15) Millionen Aktien.

Unter den Einzelwerten verbesserten sich ABB um 3,3 Prozent, was der Aktie den Spitzenplatz im SMI einbrachte. Marktteilnehmer verwiesen hier auf die am Vortag vorgelegten Drittquartalszahlen, die die Markterwartungen übertroffen hatten.

Sika gaben anfängliche Aufschläge im weiteren Handelsverlauf wieder vollständig ab und schlossen auf Vortagesniveau. Der Spezialchemiekonzern hat in den ersten neun Monaten des Jahres 7,4 Prozent mehr Gewinn nach Steuern verbucht als im Vorjahr - dank eines Rekordwachstums in allen Regionen. Zudem wurde der Ausblick auf das Gesamtjahr bestätigt. Für die Analysten von Morgan Stanley sind die Markterwartungen für den Konzern jedoch zu optimistisch, basierend auf den Konsenszahlen und den bisher in diesem Jahr vorgelegten Unternehmenszahlen.

Lafargeholcim stiegen um 0,8 Prozent. Das Bauunternehmen wird am Freitag Zahlen für das dritte Quartal vorlegen.

Fester zeigten sich auch einige Index-Schwergewichte. Nestle verbesserten sich um 1,5 Prozent. Novartis und Roche stiegen um 1,1 bzw. 0,6 Prozent.

Bei den Nebenwerten stand vor allem Schindler im Fokus. Bei dem Hersteller von Aufzügen- und Rolltreppen hat sich die Wachstumsdynamik im dritten Quartal ungeachtet der zunehmenden konjunkturellen Eintrübung beschleunigt. Die Jahresprognose wurde zudem bestätigt. Die Aktie erhöhte sich um 1,6 Prozent.

Auffällig war die Polyphor-Aktie. Das Biopharma-Unternehmen hatte zusammen mit der Universität Zürich in der Fachzeitschrift Nature die Entdeckung einer neuen Klasse von Antibiotika publiziert. Die Aktie sprang um 44,6 Prozent nach oben.

October 24, 2019 11:59 ET (15:59 GMT)

