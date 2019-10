Der österreischische IT-Dienstleister und Systemintegrator S&T kauft für 13 Millionen Euro die AIS Automation GmbH in Dresden von der Meyer Burger (Germany) GmbH . S&T übernimmt auch die 140 Mitarbeiter von AIS. Der Vertrag sei an diesem Donnerstag unterzeichnet worden. Falls die Behörden zustimmen, solle die Transaktion Ende November vollzogen werden, teilte S&T am Aabend mit.

Das in Deutschland börsennotierte Linzer Unternehmen will damit seine Software-Kompetenzen im Zusammenhang mit dem Internet der Dinge (IoT) beziehunsgweise mit der Digitalisierung in der Industrie (Industrie 4.0) erweitern. Das Softwareunternehmen AIS hatte 2018 rund 12 Millionen Euro Umsatz gemacht. AIS ist unter anderem in der Fertigungs- und Bahntechnikindustrie aktiv./tsk/bel/he

ISIN CH0027700852 AT0000A0E9W5

AXC0339 2019-10-24/18:31