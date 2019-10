Der Linzer IT-Dienstleister und Systemintegrator S&T kauft um 13 Mio. Euro die AIS Automation GmbH in Dresden von der Meyer Burger (Germany) GmbH. S&T übernimmt auch die 140 Mitarbeiter von AIS. Heute wurde der Vertrag unterzeichnet, falls die Behörden zustimmen, soll die Transaktion Ende November vollzogen werden, teilte S&T am Donnerstagabend mit.Das in Deutschland börsennotierte Linzer Unternehmen ...

