Evotec SE (ISIN: DE0005664809) tut sich schwer wieder, geschweige denn dauerhaft oberhalb der 20,00 EUR-Marke zu notieren. Angeschlagenes Chartbild, sagen die Experten. Aber warum ist die Aktie scheinbar gefangen in der derzeitigen Kursregion? Warum fällt sie immer wieder zurück? Schlechte Nachrichten? Operativ gab es eigentlich ab dem 16.09.2019 nur Gutes zu berichten - dazu nachher mehr. Prognosereduktion? Derzeit Problem für viele Unternehmen, nicht für Evotec SE. Aber in letzter Zeit gab es immer wieder Diskussionen um die in der Summe relativ hohe Shortposition, die an Evotec gehalten wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...