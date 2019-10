Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) - Phanes Group, ein internationaler End-to-End-Solaranbieter mit Hauptsitz in Dubai, VAE, wird zusammen mit Huawei das erste Mittelspannungs-Solarprojekt mit Dachanlagenanbindung liefern. Das verteilte 25,8 MW umfassende Dachanlagenprojekt wurde für DP World, dem weltweit zweitgrößten Hafenbetreiber, entwickelt. Es ist derzeit die größte verteilte Entwicklung in den VAE und ist auf einzigartige Weise aus unterschiedlichen Projekttypen wie Lagerhallen, Carports und kommerziellen Gebäuden zusammengesetzt.Zum Entwicklungsprojekt gehören 88.000 Solarpanele, alle Serien der intelligenten Stringwechselrichter SUN2000-(8-40)KTL von Huawei, 25 unabhängige Projekte - jedes davon mit einzelnen Verbindungspunkten (Points of Connection, POC) - auf mehr als 60 Dächern und unterschiedlichen Dachtypen, darunter die größte Einzeldachanlage der Region (2,6 MW). Das Projekt umfasste auch 12 unterschiedliche Gebäudeprofile und es wurde simultan an bis zu 12 Projekten gearbeitet.Es ist ein Schlüsselprojekt der Shams-Net-Metering-Initiative in Dubai und dient als Musterprojekt für die Einführung verteilter industrieller Solar-Photovoltaik (PV) in der Region. Stefanos Lialios, Head of Project Execution bei Oryx Solar Systems Solutions, einem Unternehmen der Phanes Group, erklärte, dass das Projekt dank der Leistung der intelligenten Stringwechselrichter von Huawei stabile Energieerzeugung für DP World liefert. Seit der Lieferung an das Netz überzeugen die Stringwechselrichter insbesondere durch Zuverlässigkeit und geringe Ausfallraten. Phanes Group unterstützt die Anwendung natürlich kühlender intelligenter Stringwechselrichter bei extrem hohen Temperaturen und unter Wüstenbedingungen und optimiert mithilfe des intelligenten Verwaltungssystems die Kosten noch weiter."Wir sind wirklich stolz auf diese Partnerschaft und das Projekt", fügte Lialios hinzu. "Es ist ein Pionierprojekt und dient als Kickstarter, um die PV-Solarindustrie in den VAE weiterzuentwickeln. Wir sind in Bezug auf die Zukunft erneuerbarer Energien in den Emiraten sehr zuversichtlich."Das DP World Solar-Projekt nutzt die hohe natürliche Strahlung zur Stromerzeugung von jährlich 35.734 MWh, wodurch jedes Jahr 21.000 Tonnen CO2 eingespart werden. Das Projekt ist im Rahmen der UN Component Project Activities for Small-Scale Solar in den VAE akkreditiert und trägt zur Integrated Energy Strategy 2030 von Dubai sowie zur Vision der VAE 2021 für eine nachhaltige Umwelt bei. Phanes Group und Huawei werden auch weiterhin zusammenarbeiten um weltweit Solar-PV-Anlagen mit höherer Effizienz zu entwickeln.Informationen zu Phanes Group:Phanes Group ist ein internationales Unternehmen für Solarenergieentwicklung, Investmentmanagement und Assetmanagement mit strategischem Hauptquartier in Dubai, VAE. Die 2012 gegründete Phanes Group verfolgt einen integrierten Ansatz, der finanzielle und technische Expertise kombiniert und es dem Unternehmen ermöglicht, End-to-End-Lösungen für Solarenergie anzubieten.Phanes Group verfügt über ein wachsendes Portfolio von Solarinvestitionen und Entwicklungen in verschiedenen Regionen. Der Fokus richtet sich dabei klar auf Wachstumsmärkte, insbesondere in Afrika, dem Nahen Osten, Zentralasien und der Gemeinschaft unabhängiger Saaten (GUS). Bis heute hat das Unternehmen weltweit mehr als 70 MW saubere Energie geliefert und weitere 1,5 GW befinden sich weltweit in Entwicklung oder in Planung.Informationen zu Huawei:Huawei ist ein führender globaler Anbieter von ICT- und Netzenergie-Lösungen und bietet aktuell Netzenergieprodukte und -lösungen in über 170 Ländern an, die von mehr als drei Milliarden Menschen auf der ganzen Welt eingesetzt werden. Dabei integriert Huawei digitale Informationstechnologien wie KI, IoT, Big Data und Cloud Computing auf innovative Weise mit der PV-Technologie, um branchenführende intelligente PV-Lösungen für den Versorgungsbereich, kommerzielle und private Anwendungen zu ermöglichen. Basierend auf Berichten des globalen Beratungsunternehmens IHS Markit wurde Huawei von 2015 bis 2018 vier Jahre lang in Folge weltweit zur Nummer eins in der Wechselrichterlieferung gewählt. Weitere Informationen finden Sie unter: https://solar.huawei.com (https://solar.huawei.com/) oder LinkedIn/Twitter/Facebook: Huawei FusionSolar.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1016780/Phanes_Huawei.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/1016781/Solar_UAE_Phanes_Huawei.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/1016782/Dubai_Phanes_Huawei.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1016783/UAE_Huawei_Phanes.jpg Pressekontakt:He Chenjie (Frau July He)Huawei Smart PV Business+18662128343hechenjie@huawei.comLouise Tyrer-CarnePhanes Group+971 55 651 3655ltc@phanesgroup.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100745/4413863