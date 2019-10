Stuttgart (ots) - Die europäische Parteienfamilie der Christdemokraten will das Orbán-Problem aussitzen. In der heißen Phase des Europawahlkampfs wurde die Mitgliedschaft von Orbáns Fidesz-Partei in der EVP auf Eis gelegt. Die Partei will sich nun vor der Entscheidung drücken, ob der ungarische Populist hinausgeworfen werden soll. Es gibt viele Gründe, Orbáns Hetztiraden gegen Migranten, Juden und die EU die Rote Karte zu zeigen. Schade, dass sie nun offensichtlich unter den Teppich gekehrt werden sollen.



Pressekontakt:



Stuttgarter Zeitung

Redaktionelle Koordination

Telefon: 0711 / 72052424

E-Mail: spaetdienst@stzn.de

http://www.stuttgarter-zeitung.de



Original-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/48503/4413875