Ad-hoc Mitteilung NFON AG passt Prognose 2019 für Gesamtumsatz und Seats an München, 24. Oktober 2019 - Der Vorstand der NFON AG passt auf Basis der vorläufigen Zahlen für die ersten neun Monaten 2019 die Gesamtjahresprognose 2019 für Gesamtumsatz und Seats an. Im Berichtszeitraum 2019 erwirtschaftete die NFON AG einen Gesamtumsatz von 41,5 Mio. Euro (9M 2018: 31,3 Mio. Euro). Dabei erhöhten sich die wiederkehrenden Umsätze um 38 % auf 35,0 Mio. Euro (9M 2018: 25,3 Mio. Euro); dies entspricht einem Anteil von 85 % am Gesamtumsatz des Berichtszeitraums. Um 41 % wurde die Anzahl der bei Kunden betriebenen Nebenstellen (Seats) ausgebaut (9M 2019: 431.935 Seats / 9M 2018: 305.616 Seats). Dennoch blieb die Entwicklung der Seats, unter anderem aufgrund von Verschiebungen, hinter der Planung zurück. In unmittelbarer Folge konnte das angestrebte Umsatzniveau für die nicht-wiederkehrenden Umsätze, die sich aus den einmaligen Aktivierungsgebühren bei Inbetriebnahme der Seats und den Hardware-Umsätzen bilden, nicht erreicht werden. Diese beliefen sich in den ersten neun Monaten 2019 auf 6,4 Mio. Euro (9M 2018: 6,0 Mio. Euro). Für das Gesamtjahr 2019 plant die NFON AG deswegen nun mit einem Seat-Wachstum zwischen 39 % und 41 %. Daraus ergibt sich ein voraussichtliches Wachstum des Gesamtumsatzes zwischen 30 % und 33% gegenüber dem Vorjahr mit einem Anteil der wiederkehrenden Umsätze zwischen 80 % und 85 % (bisherige Prognose: Umsatzsteigerung von 40 % bis 45 % gegenüber dem Vorjahr, wenn auch eher am unteren Ende der Spanne und ein Seat-Wachstum von mindestens 45 %).