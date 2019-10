NFON AG: NFON AG veröffentlicht vorläufige 9-Monatszahlen und passt Prognose 2019 an DGAP-News: NFON AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Umsatzentwicklung NFON AG: NFON AG veröffentlicht vorläufige 9-Monatszahlen und passt Prognose 2019 an 24.10.2019 / 23:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Corporate News NFON AG veröffentlicht vorläufige 9-Monatszahlen und passt Prognose 2019 an - Wiederkehrende Umsätze wachsen um 38 % im Vergleich zur Vorjahresperiode - Seats um 41 % yoy auf 431.935 ausgebaut - Nicht-wiederkehrende Umsätze bleiben mit 8 % Wachstum deutlich unter den Erwartungen - In der Folge steigt Gesamtumsatz in den ersten neun Monaten auf 41,5 Mio. Euro München, 24. Oktober 2019 - Die NFON AG (zusammen mit den Tochtergesellschaften "NFON" oder das "Unternehmen"), der einzige paneuropäische Cloud-PBX-Anbieter (Telefonanlage aus der Cloud), hat auf Basis der vorläufigen Zahlen in den ersten neun Monaten 2019 einen Gesamtumsatz von 41,5 Mio. Euro erwirtschaftet (9M 2018: 31,3 Mio. Euro). Im dritten Quartal 2019 konnte der Umsatz sogar um 42 % auf 15,1 Mio. Euro im Vergleich zu 10,6 Mio. im dritten Quartal 2018 erhöht werden. Mit rund 38 % erhöhten sich die wiederkehrenden Umsätze auf 35,0 Mio. Euro; dies entspricht einem weiterhin sehr hohen Anteil von 85 % am Gesamtumsatz. Mit einem Plus von 41 % wurde auch die Anzahl der bei Kunden betriebenen Nebenstellen (Seats) deutlich ausgebaut (9M 2019: 431.935 Seats / 9M 2018: 305.616 Seats). Dennoch blieb die Entwicklung der Seats, u. a. aufgrund von Verschiebungen, hinter der Planung zurück. In unmittelbarer Folge konnte das angestrebte Umsatzniveau für die nicht-wiederkehrenden Umsätze, die sich im Wesentlichen aus den einmaligen Aktivierungsgebühren bei Inbetriebnahme der Seats und den Hardware-Umsätzen bilden, nicht erreicht werden. Diese beliefen sich in den ersten neun Monaten 2019 auf 6,4 Mio. Euro (9M 2018: 6,0 Mio. Euro). Für das Gesamtjahr 2019 plant die NFON AG deswegen nun mit einem Seat-Wachstum zwischen 39 % und 41 %, was mit einem Umsatzanstieg der wiederkehrenden Umsätze zwischen 38 % und 40 % und einem Anteil der wiederkehrenden Umsätze am Gesamtumsatz zwischen 80 % und 85 % korrespondiert. Damit ergibt sich ein Gesamtumsatzwachstum zwischen 30 % und 33 % (bisherige Prognose: Umsatzsteigerung von 40 % bis 45 % gegenüber dem Vorjahr, wenn auch eher am unteren Ende der Spanne und einem Seat-Wachstum von mindestens 45 %). Hans Szymanski, CEO & CFO der NFON AG: "Wir haben in den ersten neun Monaten insgesamt unser Wachstum im Vergleich zum Vorjahr weiter beschleunigt. Gleichzeitig haben wir bei der Umsetzung unserer Wachstumsstrategie wichtige Meilensteine erreicht und damit die Basis für eine weiterhin erfolgreiche operative Entwicklung der NFON gelegt. Diesen Weg werden wir mit Blick auf das Gesamtjahr weiter fortsetzen. Auch wenn wir deutliche Zuwächse sehen, bleiben wir angesichts unserer ehrgeizigen Ziele mit der Entwicklung der neu gewonnen Seats und damit verbunden mit der Entwicklung der nicht-wiederkehrenden Umsätze hinter unseren Erwartungen zurück." Zwei Gründe haben dazu geführt, dass der Seat-Zuwachs in den ersten neun Monaten 2019 geringer ausfiel als ursprünglich geplant: Angesicht der noch zum Halbjahr nur drohenden, sich nunmehr jedoch zunehmend bestätigenden Rezession in Deutschland und der schwachen Konjunkturdaten für die EU-Länder, haben Kunden ihre eigenen Expansionspläne zurückgestellt und warten mit dem Aufbau neuer Arbeitsplätze. Dies wirkt sich unmittelbar auf die geplanten Seats aus, da diese nicht in der Geschwindigkeit aktiviert werden, wie zu Beginn des Jahres gegenüber NFON dargestellt. Unabhängig von der derzeitigen makroökonomischen Entwicklung in ganz Europa sind entsprechend der wachsenden Nachfrage, qualifizierte Mitarbeiter im Bereich der Softwareentwicklung nur bedingt am Arbeitsmarkt verfügbar. Um mit den bestehenden Ressourcen dennoch den hohen Qualitätsanspruch der NFON AG an ihr Produkt zu gewährleisten, wurde die Markteinführung einiger zusätzlicher Funktionalitäten für die Cloud-Telefonanlage verzögert. Dies betraf im Wesentlich die CTI-Lösung (CTI - Computer Telephony Integration), die eine direkte Interaktion zwischen Computerprogrammen wie zum Beispiel CRM-Anwendungen und der Cloud-Telefonanlage ermöglichen, sowie die Applikationen für mobile Endgeräte. Hinzu kam die vermehrte Nachfrage nach UC-Funktionalitäten (UC - United Communication) wie etwa Screensharing, Chat und Video. Als Konsequenz haben Kunden die Erweiterung ihrer Seats bis zur Einführung dieser Funktionalitäten verschoben. Hans Szymanski: "In dieser Woche konnten wir unseren deutschen Partnern* auf unserem jährlichen Partnertag nun die neuen Produkte NCTI Pro und Nvoice for Microsoft Teams vorstellen, die damit ab sofort den NFON-Kunden zur Verfügung stehen. Wir rechnen jetzt mit einigen Aufholeffekten. Dies umso mehr als sich an den grundsätzlich positiven Rahmenbedingungen im Telekommunikationsmarkt nichts geändert hat. Die alte ISDN-Welt wird in absehbarer Zeit der Vergangenheit angehören. Jedes Unternehmen, das noch keine All-IP-fähige Lösung hat, kann sich für die Cloud-Telefonie entscheiden**. In diesem Marktumfeld haben wir unsere Marktposition in den letzten neun Monaten verbessert." * Europaweit ist das Partnernetzwerk auf inzwischen über 2.500 angestiegen ** ca. 13 Millionen Seats bis 2022 laut Aussage externer Marktanalysen Kontakt Investor Relations NFON AG Sabina Prüser Head of Investor Relations +49 89 45300 134 sabina.prueser@nfon.com Medienkontakte NFON AG Thorsten Wehner Vice President Public Relations +49 89 45300 121 thorsten.wehner@nfon.com Über die NFON AG Die NFON AG mit Headquarter in München ist der einzige paneuropäische Cloud-PBX-Anbieter und zählt über 30.000 Unternehmen in 15 europäischen Ländern zu seinen Kunden. NFON bietet mit Cloudya eine einfache, unabhängige und verlässliche Lösung für moderne Cloud-Businesskommunikation. Weitere Premium- und Branchenlösungen ergänzen das Portfolio im Bereich Cloud-Kommunikation. Mit unseren intuitiven Kommunikationslösungen ermöglichen wir es Europas Unternehmen, jeden Tag ein wenig besser zu werden. NFON ist die neue Freiheit der Businesskommunikation. https://corporate.nfon.com/de/ Disclaimer Diese Mitteilung erfolgt ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder Zeichnung von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Die in dieser Mitteilung besprochenen Wertpapiere sind nicht und werden nicht unter dem U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der "U.S. Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder auf Grund einer Ausnahmeregelung unter dem U.S. Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung besprochenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika wird nicht durchgeführt und die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung ist weder zur direkten noch indirekten Verbreitung, Veröffentlichung oder Weitergabe in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder anderen Ländern, in denen die Verbreitung dieser Mitteilung rechtswidrig ist, oder an U.S. Personen bestimmt. --------------------------------------------------------------------------- 24.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: NFON AG Machtlfinger Straße 7 81379 München Deutschland Telefon: +49 89 453 00 0 E-Mail: info@nfon.com Internet: www.nfon.com ISIN: DE000A0N4N52 WKN: A0N4N5 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 896681 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 896681 24.10.2019 ISIN DE000A0N4N52 AXC0377 2019-10-24/23:30