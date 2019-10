Jack Ma, der Chef des chinesischen Online-Riesen Alibaba, hätte in seinem Leben viele Male aufgeben können. Doch trotz unzähligem Scheitern, verlor Ma sein Ziel nicht aus den Augen. Eine Erfolgsgeschichte.Am 21. Februar 1999 stand Jack Ma vor 17 seiner engsten Freunde im Wohnzimmer seines Appartments in Hangzhou in China. Er wollte Geld von ihnen - richtig viel Geld. Geld, das seine Freunde in ihn und seine Idee "Alibaba" investieren sollten. Aus heutiger Sicht sicherlich eine glänzende ...

