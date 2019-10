"Volksstimme" zu Vorstoß eines Feuerwerks-Verbots:

"Die Deutsche Umwelthilfe streitet für das Gute. Weniger Autoabgase, weniger Müll, eine intakte Natur. In diesen Kanon fällt auch das Verbot von privatem Silvesterfeuerwerk. Die finanzielle Munition für seine Feldzüge bezieht der eingetragene Verein auch aus den üblichen Quellen - Sponsorengelder, Fördermittel, Spenden. Und mit Hilfe einer effektiven Abmahn-Struktur gegen so ziemlich alles und jeden, was auch nur Millimeter von den durch die DUH erstrittenen Regelungen abweicht. Nach dem Prinzip: Verbote erwirken, um dann gegen jeden noch so kleinen Verstoß kostenträchtig vorzugehen. Der Vorwurf, eher Abzock- als Umweltorganisation zu sein, steht für die DUH auch bei der Feuerwerks-Thematik im Raum. Bessere Luft wollen wir wohl alle. Auch eindeutigen, sinnvollen Gesetzen wird sich niemand verschließen. Im Namen des Umweltschutzes kleinkariert gegängelt und mit teuren Abmahnungen überzogen zu werden, grenzt jedoch an diktatorische Zustände."/al/DP/he

