Die Verwaltung von Förderprogrammen des Bundes wird stärker gebündelt. Der Bundestag räumte am frühen Freitagmorgen der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See die Befugnis ein, die Programme und Projekte zentral zu verwalten. Bislang ist diese Aufgabe auf 16 Behörden mit acht unterschiedlichen IT-Systemen aufgeteilt.

Die Knappschaft mit Hauptsitz in Bochum verwaltet die gesetzliche Rentenversicherung für die Beschäftigten der Bahn, der Seeschifffahrt und des Bergbaus. Zudem ist dort die Minijob-Zentrale angesiedelt, die die Sozialversicherungsbeiträge von geringfügig Beschäftigten einzieht. Mit der Gesetzesänderung sollen in einem ersten Schritt Verwaltungsaufgaben für den Europäischen Sozialfonds an den Standort Cottbus übertragen werden./ax/DP/zb

AXC0044 2019-10-25/05:57