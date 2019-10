Die Berichtssaison in den USA läuft auf Hochtouren. Am Donnerstagabend haben mit Amazon und Intel zwei weitere wichtige Unternehmen die Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt. Doch unterschiedlicher hätten die Ergebnisse nicht ausfallen können. Während Intel die Erwartungen klar übertraf, sorgte Amazon für lange Gesichter. Dementsprechend reagierten auch die Aktien nachbörslich. Intel zog kräftig an, während Amazon massiv einbrach.Intel hat nach einem starken dritten Quartal seine Prognose für ...

