Wenn man in Europa Minenunternehmen von globaler Bedeutung sucht, die auch in Europa ihre Lagerstätten besitzen, kommt man an der polnischen KGHM POLSKA MIEDZ (PLKGHM000017) nicht vorbei. Der Konzern ist im polnischen WIG20-Index gelistet und hat mit dem polnischen Staat, der 31,79 % der Aktien hält, einen strategischen Ankeraktionär.Hochwertige LagerstättenDie betriebenen Minen sind geografisch (Polen, USD, Kanada, Chile) und geologisch diversifiziert und haben eine niedrige Kostenbasis, die einen langfristigen soliden Ertrag ermöglicht. Die wichtigsten Lagerstätten befinden sich in Polen und machen über die Hälfte der Jahresproduktion aus. Deren verbleibendes Lebensalter beträgt noch zwischen 30 und 40 Jahren. Aber auch die Mine im chilenischen Sierra Gorda, an der KGHM 55 % hält, hat mit 24 Jahren eine lange Lebensdauer, wobei weiteres Abbaupotenzial besteht.

Den vollständigen Artikel lesen ...