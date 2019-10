NEW YORK (dpa-AFX) - Die Citigroup hat mit der Nominierung von Jane Fraser für den zweitwichtigsten Posten der Bank die Nachfolgeregelung für den Konzernchef Michael Corbat in die Wege geleitet. Die 52-Jährige könnte damit die erste Frau an der Spitze der US-Großbank werden. Fraser sei zur Präsidentin nominiert worden und werde zudem das Privatkundengeschäft leiten, teilte die Bank am späten Donnerstagabend in New York mit. Der bisherige Chef der Sparte, Stephen Bird, der Berichten zufolge ebenfalls als Nachfolger des 59-jährigen Corbat gehandelt wurde, werde die Bank verlassen./zb/mis

ISIN US1729674242

AXC0057 2019-10-25/07:17