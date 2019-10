Neben Amazon und Intel hat auch der US-Finanzriese Visa am Donnerstag sein Quartalsergebnis präsentiert. Dank der hohen Ausgaberfreude seiner Kreditkartenkunden hat Visa den Quartalsgewinn deutlich gesteigert. In den drei Monaten bis Ende September legte der Überschuss verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um sechs Prozent auf 3,0 Milliarden Dollar (2,7 Milliarden Euro) zu. Das teilte der Mastercard -Rivale am Donnerstag nach US-Börsenschluss mit.

