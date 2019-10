GEA Group Aktiengesellschaft: GEA steigert Auftragseingang und Umsatz im dritten Quartal und hebt Umsatzprognose für 2019 leicht an DGAP-News: GEA Group Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Prognoseänderung GEA Group Aktiengesellschaft: GEA steigert Auftragseingang und Umsatz im dritten Quartal und hebt Umsatzprognose für 2019 leicht an 25.10.2019 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- GEA steigert Auftragseingang und Umsatz im dritten Quartal und hebt Umsatzprognose für 2019 leicht an * Jahresausblick 2019 für Umsatz leicht erhöht und für EBITDA vor Restrukturierungsaufwand sowie ROCE abermals bestätigt * Auftragseingang (1,25 Milliarden EUR) im dritten Quartal sowohl für Gesamtkonzern als auch für beide Business Areas gegenüber Vorjahr gesteigert * Erneut starker Umsatz (1,23 Milliarden EUR) im Berichtsquartal für GEA insgesamt und beide Business Areas; Servicegeschäft legt um 8 Prozent weiter zu * EBITDA vor Restrukturierungsaufwand im Quartal (143 Mio. EUR) geringfügig unter Vorjahr (145 Mio. EUR) durch Sondereinflüsse in Höhe von ca. 3 Mio. EUR * Verbesserung der Nettofinanzposition (minus 263 Mio. EUR) gegenüber Vorjahr um rd. 70 Mio. EUR Düsseldorf, 25. Oktober 2019 - Der Technologiekonzern GEA hat im dritten Quartal 2019 sowohl den Auftragseingang als auch den Umsatz gesteigert. Der Auftragseingang erhöhte sich im abgelaufenen Quartal auf 1,25 Mrd. EUR und lag damit rund 5 Prozent über dem Wert des Vorjahreszeitraums. Hierzu trugen sowohl das Basisgeschäft als auch sechs Großaufträge bei, drei davon im Bereich der Milchverarbeitung. Ähnlich positiv entwickelte sich der Umsatz, der im dritten Quartal mit 1,23 Mrd. EUR knapp 4 Prozent über dem Vorjahr lag. Das Umsatzwachstum erzielte GEA vor allem in den Produktgruppen Separation, Homogenizers, Flow Components und Compression sowie in den Bereichen Milchverarbeitung und Utilities. Auch der Umsatz des margenstarken Servicegeschäfts legte um rund 8 Prozent auf etwa 400 Mio. EUR weiter zu. Aus diesen Entwicklungen resultierte eine Book-to-Bill-Ratio, also das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz, von 1,02 im dritten Quartal. Aufgrund des gesteigerten Auftragseingangs und der guten Umsatzentwicklung hob GEA die bisherige Umsatzprognose leicht an. Das Unternehmen erwartet nun einen Umsatz auf Vorjahresniveau (Vorjahr: 4,83 Mrd. EUR). Die bisherige Prognose ging für das laufende Geschäftsjahr noch von einem moderat unter dem Vorjahreswert liegenden Umsatz aus. Das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand bewegte sich mit 143 Mio. EUR um 1,4 Prozent unter dem Vorjahreswert. Einerseits wurde dieses Ergebnis im Quartal in der Business Area Equipment durch ein überproportionales Wachstum bei margenschwächeren Produktgruppen, eine rückläufige Margenentwicklung im Neumaschinengeschäft sowie Sondereinflüsse für die Beilegung eines Rechtsstreits belastet. Andererseits wurde das Ergebnis in der Business Area Solutions hauptsächlich durch eine verbesserte Projektabwicklung im Milchverarbeitungsbereich gesteigert. In den ersten drei Quartalen erwirtschaftete GEA ein EBITDA vor Restrukturierungsaufwand in Höhe von rund 329 Mio. EUR (Vorjahr: 364 Mio. EUR). In Summe wurden die Ergebniskennzahlen durch Sondereinflüsse in Höhe von rund 3 Mio. EUR im Quartal und 47 Mio. EUR im Neunmonatszeitraum belastet. Die Nettofinanzposition zum 30. September 2019 verbesserte GEA gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartalswert um fast 70 Mio. EUR auf minus 263 Mio. EUR. Hier machte sich der deutlich positive Free Cash-Flow bemerkbar. Der Return on Capital Employed, kurz ROCE, betrug zum Ende des dritten Quartals im Durchschnitt der letzten 4 Quartale 10,5 Prozent. "Wir freuen uns, dass wir entgegen dem aktuellen Trend im Maschinenbau im dritten Quartal einen gestiegenen Auftragseingang verbuchen konnten und auf dieser Basis, zusammen mit der guten Umsatzentwicklung der ersten 9 Monate, unsere Umsatzprognose für 2019 leicht anheben können. Die Erwartungen für die weiteren Kennzahlen EBITDA vor Restrukturierungsaufwand und ROCE bestätigen wir", erläutert Stefan Klebert, Vorstandsvorsitzender der GEA Group Aktiengesellschaft. "Wir sehen bereits, dass die eingeleiteten Effizienzmaßnahmen in der Business Area Solutions immer besser greifen. Auch die ersten Portfoliomaßnahmen wurden wie berichtet eingeleitet. Die nächsten planmäßigen Meilensteine werden der offizielle Start der neuen Organisationsstruktur am 1. Januar 2020 sowie Mitte Januar der Eintritt von Johannes Giloth als Vorstand für das neu geschaffene Ressort Einkauf, Produktion und Logistik sein." IFRS-Kennzahlen von GEA (in Mio. EUR) Q3 2019 Q3 2018 Verä- Q1-Q3 Q1-Q3 Verä- nde- 2019 2018 nde- rung rung in % in % Ertragslage Auftragseingang 1.254,8 1.197,2 4,8 3.587,8 3.682,7 -2,6 Book-to-Bill-Ratio 1,02 1,01 - 1,01 1,07 - Auftragsbestand 2.435,6 2.550,1 -4,5 2.435,6 2.550,1 -4,5 Umsatz 1.234,7 1.188,9 3,9 3.539,3 3.455,3 2,4 EBITDA vor 143,1 145,2 -1,4 328,9 363,8 -9,6 Restrukturierungsaufwand1 in % vom Umsatz 11,6 12,2 - 9,3 10,5 - EBITDA (IFRS) 138,5 120,8 14,7 308,9 300,7 2,7 EBIT vor 93,6 92,4 1,4 178,2 211,8 -15,- Restrukturierungsaufwand1 9 in % vom Umsatz 7,6 7,8 - 5,0 6,1 - EBIT (IFRS) 88,8 84,7 4,8 148,7 195,8 -24,- 0 EBT (IFRS) 81,3 78,4 3,8 141,6 172,2 -17,- 8 Konzernergebnis (IFRS)2 59,8 60,0 -0,3 115,4 128,5 -10,- 2 ROCE in % (Goodwill 10,5 14,6 - 10,5 14,6 - angepasst)3 Vermögenslage Net Working Capital 941,1 904,4 4,1 941,1 904,4 4,1 (Stichtag) in % vom Umsatz 19,2 18,9 - 19,2 18,9 - Capital Employed 2.733,5 2.576,0 6,1 2.733,5 2.576,0 6,1 (Stichtag) Eigenkapital 2.379,6 2.476,1 -3,9 2.379,6 2.476,1 -3,9 Eigenkapitalquote in % 39,6 40,5 - 39,6 40,5 - Leverage4 0,6 x 0,7 x - 0,6 x 0,7 x - Nettoliquidität -262,9 -330,7 20,5 -262,9 -330,7 20,5 (+)/Nettoverschuldung (-) Finanzlage Cash-Flow aus der 117,9 48,6 > 110,8 -35,8 - laufenden 100 Geschäftstätigkeit Cash-Flow aus der -28,1 -27,8 -1,1 -76,5 -84,9 9,9 Investitionstätigkeit Free Cash-Flow 89,8 20,7 > 34,3 -120,8 - 100 Aktie Ergebnis je Aktie (in 0,33 0,33 -0,1 0,64 0,71 -10,- EUR)2 1 Gewichtete 180,5 180,5 - 180,5 180,5 -0,0 durchschnittliche Anzahl ausstehender Aktien (in Mio. Stück) Marktkapitalisierung (in 4,5 5,5 -19,- 4,5 5,5 -19,- Mrd. EUR; Stichtag) 3 3 Mitarbeiter (FTE; 18.820 18.535 1,5 18.820 18.535 1,5 Stichtag) 1) Proformazahlen für 2018 inkl. IFRS-16-Effekt aus 2019. 2) 1. Halbjahr 2019 inkl. Zinsertrag in Höhe von 32,7 Mio. EUR durch Anpassung der Zinsermittlungsmethode bei der Bemessung von Rückstellungen aus Umweltschutz und Bergbau (vgl. Halbjahresfinanzbericht 2019, Seite 36). 3) Capital Employed ohne Goodwill aus dem Erwerb der ehemaligen GEA AG durch die ehemalige Metallgesellschaft AG im Jahr 1999 (Durchschnitt der letzten 4 Quartale); Proformazahlen für 2018 inkl. IFRS-16-Effekt aus 2019. 4) Gesamtnettoverschuldung / Gesamt-EBITDA basierend auf fixierter Rechnungslegung (gemäß Covenant). 