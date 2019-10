FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.10.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 28.10.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 25.10.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 28.10.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA USP7807HAV70 PETROLEOS D VEN.16/20REGS 0.000 %

NOAA XFRA US6549022043 NOKIA OYJ A ADR 1/EO-,06 0.050 EUR

VLM XFRA FI0009007835 METSO CORP. 0.600 EUR

NOA3 XFRA FI0009000681 NOKIA OYJ EO-,06 0.050 EUR

CMC7 XFRA US46625HJW16 JPMORGAN CH.DEP.SHS PFD U 0.003 %

F701 XFRA DE000ETF7011 CS VERMOEG.STRATE.U.ETF I 0.420 EUR

D8Q XFRA PAP169941328 BCO LATINOAMER.D.COM.EX.E 0.346 EUR

3PZ1 XFRA US74731Q1031 PZENA INV.MANAG. CL A 0.027 EUR

F751 XFRA DE000ETF7516 COMST.AL.DE DIV.PL.UC.ETF 2.400 EUR

F703 XFRA DE000ETF7037 COMST.VERM.STR.-O.U.ETF I 0.350 EUR

F702 XFRA DE000ETF7029 COMST.VERM.STR.-D.U.ETF I 0.370 EUR