NFON AG: NFON AG präsentiert Nvoice for Microsoft Teams DGAP-News: NFON AG / Schlagwort(e): Produkteinführung/Produkteinführung NFON AG: NFON AG präsentiert Nvoice for Microsoft Teams 25.10.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Corporate News NFON AG präsentiert Nvoice for Microsoft Teams - Fusion zweier Kommunikationswelten zu einem Angebot ab sofort verfügbar München, 25. Oktober 2019 - Die NFON AG, der einzige paneuropäische Cloud-PBX-Anbieter, gibt den Launch von Nvoice for Microsoft Teams bekannt. Damit vereinen sich zwei Kommunikationsplattformen zu einem Angebot: Microsoft Office 365 mit Microsoft Teams und Cloudya, der Telefonanlage aus der Cloud. "Der europäische Markt verlangt nach hochqualitativen Kommunikationslösungen", erklärt César Flores Rodríguez, Chief Sales Officer der NFON AG. "Mit Nvoice for Microsoft Teams bedienen wir die Anforderungen eines sich rasend schnell entwickelnden Marktes. Wir treiben die Digitalisierungsoffensive in Europa weiter voran und liefern einen weiteren Baustein für das Wachstumspotential unserer Telefonielösungen aus der Cloud." Einfach, unabhängig und zuverlässig In Kombination mit Microsoft Teams entsteht für den Endanwender eine nahtlose Verbindung die nicht nur die Einfachheit, Unabhängigkeit und Zuverlässigkeit des Kernproduktes Cloudya unterstreicht, sondern insbesondere den Zugang in die PSTN-Welt schafft. Markus Krammer, Vice President Products & New Business der NFON AG: "Wir erweitern die Flexibilität unserer hochperformanten Cloud-PBX mit der Teams-Kollaborationsplattform. Der Kunde verlangt nach der perfekten Businesslösung und hochfunktionalen Telefonanlagenfeatures. Es ist uns gelungen, das Beste beider Welten zu verschmelzen. Das ist Freiheit in der Businesskommunikation: wir hören zu, wir handeln, wir liefern." Unterschiedliche Kommunikationsanforderungen ermöglichen es Menschen so zu kommunizieren, wie sie es wollen. Markus Krammer: "Nvoice for Microsoft Teams ist Teil des NFON-Portfolios, adressiert exakt die Bedürfnisse der Geschäftskommunikation und vereint die gesamte Kommunikation in der NFON Cloud-Plattform." Partner haben die Möglichkeit NFON Premium Solutions wie Ncontactcenter, Nhospitality und Neorecording in Kombination anzubieten - alles aus einer Hand. Zudem wird keine weitere Hardware benötigt, Lizenzen können separat erworben werden und einfach wie unkompliziert integriert werden. Die Skalierbarkeit und Flexibilität spiegelt sich wider in transparenter und einfacher Vertragsgestaltung sowie kurzen Laufzeiten. Die Kosten pro Anwender und Nebenstelle betragen ein Euro*. Wachstum Seit der Gründung im Jahr 2007 verzeichnet die NFON AG ein kontinuierliches Wachstum. Der Börsengang 2018 (Börse Frankfurt, Prime Standard) war hierbei ein wichtiger Schritt für die Expansionsstrategie. Mit dem Launch des neuen Kernproduktes Cloudya, der zu Jahresbeginn erfolgten Übernahme der Deutsche Telefon Standard AG sowie der Eröffnung weiterer Niederlassungen in Italien und Frankreich wird die Unternehmensstrategie konsequent fortgeführt: Wachstum! Hans Szymanski, Chief Executive Officer & Chief Financial Officer der NFON AG: "Wir verstehen den Kunden, den Partner und die komplexen Bedürfnisse der Märkte. Wir intensivieren die Vielfalt und Funktionalität unserer Services für europäische Unternehmen. NFON für Europa heißt auch: Wir haben den klaren Fokus Nummer 1 in Europa zu werden." Am 10. Oktober 2019 ist das Kernprodukt Cloudya von den Lesern der Funkschau** zur besten Telefonanlage aus der Cloud gewählt worden. * pro Monat, zusätzlich zu Cloudya seat & Office 365 Lizenzen ** Laut Horizont Fachmedien Report Mai 2018 zählt die Funkschau zu den größten Fachtiteln in Deutschland. Über die NFON AG Die NFON AG mit Headquarter in München ist der einzige paneuropäische Cloud-PBX-Anbieter und zählt über 30.000 Unternehmen in 15 europäischen Ländern zu seinen Kunden. NFON bietet mit Cloudya eine einfache, unabhängige und verlässliche Lösung für moderne Cloud-Businesskommunikation. Weitere Premium- und Branchenlösungen ergänzen das Portfolio im Bereich Cloud-Kommunikation. Mit unseren intuitiven Kommunikationslösungen ermöglichen wir es Europas Unternehmen, jeden Tag ein wenig besser zu werden. NFON ist die neue Freiheit der Businesskommunikation. http://www.nfon.com/ 