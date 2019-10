Der zuletzt schwächelnde Maschinenbauer Gea zeigt sich für das laufenden Jahr wieder etwas optimistischer. Dank steigender Auftragseingänge sowie einer positiven Umsatzentwicklung im dritten Quartal hob das Unternehmen seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr leicht an. So erwartet Gea für 2019 nun einen Umsatz auf Vorjahresniveau von 4,83 Milliarden Euro, wie der Konzern am Freitag in Düsseldorf mitteilte. Zuvor hatte das Management einen moderaten Rückgang in Aussicht gestellt. Die Ergebnisprognose wurde bekräftigt. Die Aktien stiegen im vorbörslichen Handel um mehr als dreieinhalb Prozent.

Im dritten Quartal konnte Gea mehr Aufträge einwerben, etwa in der Milchverarbeitung. Der Ordereingang stieg um 4,8 Prozent auf 1,25 Milliarden Euro. Der Umsatz nahm um 3,9 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro zu. Das um Restrukturierungskosten bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) sank leicht um 1,4 Prozent auf 143,1 Millionen Euro, ebenso wie das Konzernergebnis, welches sich geringfügig um 0,3 Prozent auf 59,8 Millionen Euro verringerte.

Der Konzern hatte erst Ende September seinen Sparkurs verschärft und weitere Stellenstreichungen angekündigt./nas/mis

ISIN DE0006602006

