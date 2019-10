Die britische Investmentbank HSBC hat Kion nach dem Kurssprung infolge der Neunmonatszahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 60 auf 63 Euro angehoben. Die Kennziffern des Gabelstaplerherstellers seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Richard Schramm in einer am Freitag vorliegenden Studie. Deshalb habe er seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2019 erhöht. Nachdem die Aktie aber zuletzt deutlich zugelegt habe, fehle es ihr auf absehbare Zeit an positiven Kurstreibern, rechtfertigte er sein neues Anlagevotum./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2019 / 16:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-10-25/08:15

ISIN: DE000KGX8881