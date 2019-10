Wer Aktien kauft, der tut dies natürlich in der Absicht, mit seinem Investment Gewinne einzufahren. Doch oft genug geht es nach dem Kauf der Papiere mit dem Kurs erst einmal abwärts. Das ist dann immer wieder sehr ärgerlich. Noch schlimmer ist es natürlich, wenn das entsprechende Unternehmen richtig in Schieflage gerät und der Kursverfall nicht mehr aufzuhalten ist. Was für den Anleger, der vorher gekauft hat, richtig nervenaufreibend werden kann, bietet für interessierte Neueinsteiger manchmal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...