Nvidia ist mit seinen Prozessoren in verschiedensten Märkten erfolgreich unterwegs. Diese Hochleistungschips ermöglichen beispielsweise im Gaming-Sektor, dass in Echtzeit Raytracing Anwendungen berechnet werden. Das Ergebnis sind fotorealistische Szenarien, die immer mehr Spieler anlocken und global einen Milliarden-Markt bilden. Eine zukunftsträchtige Anwendung ist die Bewältigung rechenintensiver Aufgaben im Bereich des autonomen Fahrens. Hier ist Nvidia Teil des Konsortiums AVCC (Autonomous Vehicle Computing Consortium), das Standards setzen will. Dies erscheint aussichtsreich, nachdem Schwergewichte wie General Motors, Bosch, Continental, Toyota und andere Branchenriesen daran beteiligt sind. Hier bildet sich ein gigantischer Markt und Nvidia ist in einer sehr aussichtsreichen Position, die für Kurssteigerung sorgen wird.Setzt man das KGV in Bezug zum Gewinnwachstum, erscheint die Aktie aktuell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...