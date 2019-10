Eberdingen-Hochdorf (ots) - Als langfristiger Investor unterstützt Ookam Software zukünftig die Strategie der Parity Software GmbH, bestehende Produkte gemeinsam mit den Kunden weiterzuentwickeln und neue Lösungen anzubieten. Langfristiges Ziel des neuen Gesellschafters ist es, gemeinsam mit dem Management, die Parity Software GmbH nachhaltig für die Zukunft aufzustellen und den Kunden Zugang zu permanenter Innovation zu garantieren.Ookam zur Transaktion:Steffen von Bünau, Ookam Software:"Für das Management-Team der Parity Software GmbH hat die Weiterentwicklung der ERP-Lösung und die Entwicklung neuer Anwendungen für die Kunden höchste Priorität", sagt Steffen von Bünau, Co-Geschäftsführer der Ookam Software GmbH. "Diese Strategie unterstützen wir und freuen uns darauf, die Parity Software GmbH und das Team dabei zu begleiten, den mittelständischen Kunden langfristig Zugang zu effizienten Softwarelösungen zu bieten".Parity Software GmbH zur Transaktion:Peter Eichenberger, Parity Software:"Mit unserem neuen Partner Ookam beschreiten wir gestärkt den Weg in eine langfristige Zukunft. Dabei stehen weiterhin der nachhaltige Erfolg unserer Kunden und die partnerschaftlichen Beziehungen, sowie das Vorantreiben von Innovationen und Funktionalitäten, welche langfristigen Nutzen für Kunden und Partner garantieren, im Vordergrund. Wir freuen uns mit Ookoam einen Partner gefunden zu haben, der unsere Strategie und Pläne tatkräftig unterstützt und uns die Möglichkeit für eine beschleunigte Unternehmens- und Produktentwicklung bietet."Peter Safran, Parity Competence Center Wiesbaden/KSH Datentechnik: "Als langjähriger Partner der Parity Software GmbH freuen wir uns, dass die Entscheidung für den Zusammenschluss auf einen Partner wie Ookam fiel. Dies schafft die Voraussetzung für eine langfristige und zukunftsorientierte Perspektive des Parity.ERP für alle Kunden und für uns als Partner."Über die Ookam Software GmbH:Die Ookam Software GmbH investiert in Softwareunternehmen, deren Lösungen ihren Kunden nachhaltigen Mehrwert liefern. Als Teil einer börsennotierten AG verfügt die Ookam Software GmbH über langfristig und nachhaltig orientierte Investoren aus dem Umkreis deutscher Unternehmerfamilien. Diese Ausrichtung ermöglicht es, Geschäftsmodelle so zu unterstützen, dass die Innovationskraft und Sicherheit im Sinne der Kunden und Anwender dauerhaft sichergestellt ist. Die Ookam Software GmbH ist ausschließlich auf Softwareunternehmen im deutschsprachigen Bereich (DACH) fokussiert. Mehr Informationen: www.ookam-software.comÜber die Parity Software GmbH:Die Parity Software GmbH entwickelt und vertreibt betriebswirtschaftliche Standardsoftware für den Mittelstand. Das moderne und prozessorientierte ERP-System ist auf die individuellen Bedürfnisse im KMU Sektor, Nachhaltigkeit sowie langfristigen Investitionsschutz ausgerichtet. Mehrere Tausend Anwender in verschiedensten Branchen zählen seit über 35 Jahren auf die Funktonalität und den Nutzen unserer Software. Mehr Informationen: www.parity-software.comPressekontakt:Lisa Miller07042 288024-0info@parity-software.comOriginal-Content von: PARITY Software GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137518/4413957