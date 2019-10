Nürnberg (ots) - Die Überschuldung von Privatpersonen in Deutschland ist seit 2014 zum fünften Mal in Folge angestiegen. Jeder zehnte Erwachsene kann seine Rechnungen nicht mehr dauerhaft bezahlen. Das bedeutet, dass fast sieben Millionen Bundesbürger über 18 Jahre nachhaltige Zahlungsprobleme haben und als überschuldet gelten. Die durchschnittliche Verschuldung liegt bei etwa 30.000 Euro.Eine Verschuldung ist generell nicht negativ zu bewerten und häufig notwendig, um größere Anschaffungen zu realisieren. Erst wenn das Vermögen die Schulden nicht mehr deckt und die Raten nicht fristgemäß gezahlt werden können, spricht man von Überschuldung.Soweit sollte es nicht kommen."Finanzen im Griff" ist ein Unternehmen das fachkundige und schnelle Hilfe bei schwierigen, finanziellen Situationen anbietet. Die Experten der Firma mit Sitz in Nürnberg verfügen über langjährige Erfahrung auf dem Finanzsektor und stehen ihren Kunden mit Rat und Tat zur Seite. Neben der persönlichen Beratung geben sie ihren Klienten mit der Kredit- und Finanzmanagementplattform "Meine Finanzen im Griff", das passende Werkzeug an die Hand, um selbstständig ihre wirtschaftliche Lage zu analysieren und zu verbessern.Gegen eine geringe Gebühr kann sich jeder auf die Onlineplattform einbuchen. Es sind keine besonderen Computerkenntnisse nötig. Danach können die Kunden jederzeit eigenständig auf die digitale Plattform zugreifen und die verschiedenen Funktionen nutzen. Die persönliche Finanzmanagement-Plattform ermöglicht es die eigenen Finanzen zu verwalten und zu verbessern, indem sie Optionen anbietet, die auf der finanziellen Situation des Einzelnen basieren.Das klassische Haushaltsbuch hat ausgedient. Auf der Plattform befindet sich ein Haushaltsrechner in den der Nutzer seine gesamten Einnahmen und Ausgaben eintragen kann und sich eine sehr nützliche Jahresübersicht erstellen kann. Mit einem Tarifrechner für Versicherungen, Kredite, Strom und andere Ausgaben lassen sich Kostensenkungen berechnen.Unter der Rubrik Inventarübersicht kann der Kunde seine Konsumgüter mit Preis und Garantiezeit eintragen und ein Finanzierungsrechner für Ratenkäufe erleichtert es Neuanschaffungen zu planen. Mit einem weiteren Tool lässt sich eine Übersicht der Kredite samt Tilgungsplan erstellen. Hervorzuheben ist zudem ein Bonitätscheck und ein Bereich mit neusten Finanznachrichten. Der Geschäftsführer von "Finanzen im Griff" Christof Michael erläutert: " Der Kunde kann sich kinderleicht in das System einbuchen und die vielen Funktionen unserer Kredit- und Finanzmanagementplattform nutzen und so tatsächlich seine Finanzen in den Griff bekommen."Heutzutage ist es extrem einfach, Kredite für alle möglichen Dinge aufzunehmen. Um Auto, Fernseher oder andere Konsumartikel zu finanzieren, wird mit billigen Krediten geworben oder sogar mit null Prozent Zinsen gelockt. Die monatlichen Raten müssen natürlich bezahlt werden und summieren sich. Kommen dann noch unvorhergesehene Ereignisse wie Krankheit, Scheidung, eine stark steigende Miete oder ein plötzlicher Arbeitsplatzverlust dazu, kann es leicht passieren, dass die finanziellen Möglichkeiten nicht ausreichen, um die Raten für bestehende Kredite, Ratenkäufe oder andere laufende Verpflichtungen begleichen zu können. Die Ausgaben übersteigen regelmäßig die Einnahmen. Die Konten sind auf Dauer überzogen. Mit der Kredit- und Finanzmanagementplattform "Meine Finanzen im Griff" behält man den finanziellen Überblick und bekommt Lösungen aufgezeigt für ein umfassendes persönliches Finanzmanagement.Pressekontakt:Finanzen im Griff Vermittlungsgesellschaft mbHFrauentorgraben 3990443 NürnbergOriginal-Content von: Finanzen im Griff Vermittlungsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137511/4413962