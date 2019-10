Gründergeführte Unternehmen haben in den letzten 15 Jahren andere Unternehmen im S&P 500 Index mit 3:1 geschlagen, also lass uns einen Blick auf drei der Topunternehmen werfen, die immer noch von ihren Gründern geführt werden. 1. Amazon Amazon.com (WKN:906866) begann in den 90er-Jahren als Onlinebuchhandlung und hat einen langen Weg zurückgelegt, nicht zuletzt dank seines Gründers und CEO Jeff Bezos, der auch als der reichste Mann der Welt bekannt ist. Auch die Amazon-Aktionäre hatten das Glück, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...